Миграционная квота на следующий год составит 1315 человек

МВД предложит правительству установить на 2019 год, как и в прошлые годы, максимальный разрешенный законом размер миграционной квоты, то есть 1315 человек, или 0,1 процента от постоянного населения страны. В этом году квота составляет 1315 человек, в прошлом году она составляла 1317 человек.

В соответствии с Законом об иностранцах, правительство устанавливает миграционную квоту на год, регулирующую трудовую и предпринимательскую миграцию из третьих стран. Согласно закону, годовая миграционная квота не может превышать 0,1 процента постоянного населения Эстонии. Квота распространяется на временные виды на жительство, выданные для работы, предпринимательства и на основании заключенного за границей договора.

Квота не распространяется на граждан ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии, США и Японии. Она также не распространяется на иностранцев, которые переезжают, чтобы жить с супругами и близкими родственниками, приезжают в Эстонию в качестве студентов, преподавателей или для научной работы. Квота также не распространяется на людей, получающих постоянный вид на жительство.

В миграционную квоту не включаются также крупные инвесторы, предприниматели стартапов и лица, получающие временный вид на жительство для работы в качестве высококвалифицированных специалистов.