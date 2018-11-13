Эксперты обнаружили у КНДР секретные ракетные базы

"Эти базы отнюдь не заморожены. Работа на них продолжается", - заявил руководитель северокорейской программы CSIS Виктор Ча изданию The New York Times.

По данным исследовательского центра, подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах, пишет DW.com. Они построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам, говорится в исследовании. Одна из таких баз находится всего в 135 километрах к северо-западу от столицы Южной Кореи Сеула.

Результаты исследования основываются на анализе спутниковых снимков, интервью с перебежчиками, а также членами спецслужб и правительства.