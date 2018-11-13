Торговая сеть Rimi пошла на крайние меры, чтобы защитить продавцов от пьяных клиентов

Несмотря на то, что в Эстонии много лет действовал закон, запрещающий продавать алкоголь пьяному человеку, Rimi стала первой торговой сетью, которая через некоторое время стала его исполнять, пишет Majandus24.

«Наши сотрудники, ежедневно занимающиеся обслуживанием клиентов, не могли поверить, что в принципе существует закон, который запрещает продажу алкоголя пьяным клиентам», - рассказала специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс на сегодняшней конференции, посвященной алкоголю.

Торговая сеть обучила своих продавцов, как вести себя с такими клиентами, но в целях защиты сотрудников в некоторых магазинах была прекращена продажа самого дешевого крепкого пива. «Мы приняли это решение, чтобы продавцам было легче следовать закону», - объяснила Батс. Она добавила, что до сих пор есть магазины, где такое пиво не продают, чтобы не подвергать опасности обслуживающий персонал.

По словам Батс, обучение продавцов также принесло свои плоды. В качестве примера она привела имевший место несколько лет назад инцидент, когда на один из магазинов поступила жалоба, что там клиентам не продают пиво. Точка находилась в торговом центре, где как раз шел ремонт. При изучении жалобы выяснилось, что продавцы решили не продавать пиво мужчинам в полукомбинезонах. «За этим решением стояло понимание, что мужчины в полукомбинезонах пришли за пивом, но после совершения покупки они отправятся ремонтировать тот же торговый центр, что недопустимо в состоянии алкогольного опьянения», - отметила Батс.