Месси готов побить вечный рекорд Пеле

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«В нашей семье все – футболисты, даже мама!»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси благодаря дублю в ворота «Бетиса» в матче 12-го тура испанской Примеры (2:4) вышел на второе место в списке футболистов, отличавшихся наибольшим количеством голов в составе одного клуба.
Как сообщает championat.com, второй гол в ворота «Бетиса» стал для аргентинца уже 566-м в футболке сине-гранатовых. По этому показателю он теперь уступает лишь легендарному бразильскому игроку Пеле, забившему за «Сантос» 643 мяча.
Позади Месси остались Герд Мюллер («Бавария», 565 голов), Эйсебио («Бенфика», 473 гола), Криштиану Роналду («Реал», 450 голов) и другие.
Голы «Бетису» также вывели Месси на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата Испании.