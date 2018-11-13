Месси готов побить вечный рекорд Пеле

Как сообщает championat.com, второй гол в ворота «Бетиса» стал для аргентинца уже 566-м в футболке сине-гранатовых. По этому показателю он теперь уступает лишь легендарному бразильскому игроку Пеле, забившему за «Сантос» 643 мяча.