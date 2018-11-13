Вт, 13.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур

У владельцев новых компьютеров Apple могут возникнуть проблемы с их ремонтом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Новый MacBook Air.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Компания Apple подтвердила журналистам The Verge, что в некоторых случаях ремонта чип T2 предотвращает несертифицированный ремонт ее ноутбуков и компьютеров.

Речь идет о ремонте материнской платы и сканеров отпечатков пальцев Touch ID, но точный список компонентов, ремонт которых осложнен, компания не раскрыла, пишет ferra.ru.

Напомним, в октябре стало известно, что Apple внедрила новое фирменное ПО для диагностики ноутбуков MacBook Pro и моноблоков iMac Pro. Сервисы должны использовать его во время ремонта, иначе устройство становится неработоспособным. Все дело в чипе Apple T2 с сопроцессором Secure Enclave, который обеспечивает дополнительный уровень защиты. Если сторонний ремонтный сервис возьмется за ноутбук или десктоп с таким чипом, то не сможет завершить ремонт и компьютер останется в нерабочем состоянии. Фирменное ПО имеется только в магазинах Apple и авторизованных сервис-центрах.

С тех пор Apple выпустила ноутбуки MacBook Air и мини-ПК Mac mini. Их эта ситуация с ремонтом тоже касается.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ