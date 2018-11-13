Галерея: богатый интерьер квартиры в центре Таллинна

Большая трехкомнатная квартира на улице Луха в центре Таллинна находится на первом этаже реновированного сталинского дома. И сама квартира не просто в хорошем состоянии, она еще и богато обставлена.
Квартира площадью 79,7 квадратных метров понравится любителям насыщенного деталями интерьера: здесь и арки, и рельефные потолки, и колонны, и подстветка.
Очень необычна кухня. Она не просто отделена от гостиной арочным проемом, в ней имеется остров необычной для такого рода мебели круглой формы. В круглый стол, установленный под вытяжкой и окруженный стульями, вмонтирована варочная поверхность.
Большой санузел с окном, массажной ванной и сауной украшен изображениями слона и Элвиса Пресли, а также кафельным подиумом неясного назначения. Остальные помещения квартиры несколько скромнее.
Кстати, в объявлении нет ни слова о том, что из обстановки входит в немаленькую цену квартиры. Поищите информацию об этом, а также посмотрите другие фотографии ЗДЕСЬ.