Галерея: богатый интерьер квартиры в центре Таллинна

Квартира площадью 79,7 квадратных метров понравится любителям насыщенного деталями интерьера: здесь и арки, и рельефные потолки, и колонны, и подстветка.

Очень необычна кухня. Она не просто отделена от гостиной арочным проемом, в ней имеется остров необычной для такого рода мебели круглой формы. В круглый стол, установленный под вытяжкой и окруженный стульями, вмонтирована варочная поверхность.

Большой санузел с окном, массажной ванной и сауной украшен изображениями слона и Элвиса Пресли, а также кафельным подиумом неясного назначения. Остальные помещения квартиры несколько скромнее.