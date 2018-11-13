Вт, 13.11.2018
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Назарбаев: размещение НАТО вооружения близ российской границы и обратные меры напоминают Карибский кризис

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Учения НАТО. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что размещение НАТО вооружения близ российской границы и обратные меры российской стороны напоминают Карибский кризис.

"Недавно состоялся форум Европа - Азия в Брюсселе, выступали и участвовали более пятидесяти глав государств и стран. Я выступал на этом форуме и говорил об опасности международной ситуации, которая приближается примерно к ситуации Карибского кризиса в начале 60-х", - сказал Назарбаев на заседании "Астана клуба" во вторник в Астане.

"Почему я это говорил? Потому что сегодняшняя лексика, о чем мы говорим, размещение наступательных вооружений НАТО ближе к российским границам в подлете 4-5 минут и обратные меры, которые принимаются с другой стороны , все это на самом деле напоминает (Карибский кризис - ред.)", - пояснил Назарбаев.

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