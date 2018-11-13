Соболезнуем: британский солдат погиб в ДТП сразу же после службы в Эстонии

Сержант Уильямс служил в первом батальоне Королевских валлийцев в Тапа. Он погиб в ДТП в Великобритании 22 октября, непосредственно перед этим завершив службу в Эстонии. Он успел поучаствовать в трех миссиях в Афганистане, а также по одной в Ираке, Северной Ирландии и Эстонии.