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Соболезнуем: британский солдат погиб в ДТП сразу же после службы в Эстонии

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В Великобритании в ДТП погиб солдат Королевских валлийцев, который непосредственно перед смертью служил в Эстонии.

ФОТО: Lindsey Parnaby / AFP / Scanpix

В Великобритании в ДТП погиб солдат Королевских валлийцев, который непосредственно перед смертью служил в Эстонии.

Похороны сержанта Ричарда Алана Уильямса состоялись в пятницу в Церкви Святой Маргариты в Боделвидане (Уэльс). Погребальная церемония прошла с воинскими почестями.

Крест 31-летнего погибшего Уильямса был покрыт флагом, траурную процессию сопровождали 70 мотоциклов, пишет Rhyl, Prestatyn and Abergele Journal.

Сержант Уильямс служил в первом батальоне Королевских валлийцев в Тапа. Он погиб в ДТП в Великобритании 22 октября, непосредственно перед этим завершив службу в Эстонии. Он успел поучаствовать в трех миссиях в Афганистане, а также по одной в Ираке, Северной Ирландии и Эстонии.

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