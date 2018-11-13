Соболезнуем: британский солдат погиб в ДТП сразу же после службы в Эстонии
13 ноября 2018, 13:18
В Великобритании в ДТП погиб солдат Королевских валлийцев, который непосредственно перед смертью служил в Эстонии.
Похороны сержанта Ричарда Алана Уильямса состоялись в пятницу в Церкви Святой Маргариты в Боделвидане (Уэльс). Погребальная церемония прошла с воинскими почестями.
Крест 31-летнего погибшего Уильямса был покрыт флагом, траурную процессию сопровождали 70 мотоциклов, пишет Rhyl, Prestatyn and Abergele Journal.
Сержант Уильямс служил в первом батальоне Королевских валлийцев в Тапа. Он погиб в ДТП в Великобритании 22 октября, непосредственно перед этим завершив службу в Эстонии. Он успел поучаствовать в трех миссиях в Афганистане, а также по одной в Ираке, Северной Ирландии и Эстонии.