В поликлинике Кохтла-Ярве начнется ремонт: где будут принимать врачи?

Как сообщила специалист по коммуникациям Ида-Вируской центральной больницы Надежда Иванова, в отремонтированных помещениях поликлиники откроется современный центр здоровья, где первичную медицинскую помощь пациентам будут оказывать семейные врачи, а вести амбулаторные приемы врачей-специалистов и самостоятельной сестринской помощи продолжит Ида-Вируская Центральная больница.

Основными клиентами поликлиники Ярве являются жители данной части города и окрестных волостей, составляющие в общей сложности около 20 тысяч человек.

“Желаю строителям удачи и очень надеюсь на понимание со стороны пациентов,” - сказал председатель правления больницы Тармо Баклер. Он отметил, что ремонт будет проходить поэтапно и поликлиника полностью закрываться не будет.

На время ремонта в здание по ул. Рави, 10 (бывший травмпункт) переедет большая часть семейных врачей, часть услуг восстановительного лечения, амбулаторный прием пульмонологов, магазин оптики и магазин вспомогательных средств Terviseabi. Оказание некоторых услуг восстановительного лечение будет временно приостановлено. Также во время ремонта не будут работать аптека и фруктово-овощная лавка.

Ремонтные работы планируется завершить за два года, они обойдутся в 10,9 (в том числе НСО). Ремонт будет оплачиваться в основном за счет больницы, также 1,9 млн. евро выделяет Европейский фонд регионального развития.