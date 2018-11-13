Звездный английский полузащитник завершил карьеру

37-летний хавбек последние несколько сезонов выступал за «Тампу» во втором по силе североамериканском дивизионе.

В АПЛ Коул выступал за «Вест Хэм», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Виллу». Трижды выигрывал чемпионат Англии и Кубок Англии.