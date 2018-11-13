Вт, 13.11.2018
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Звездный английский полузащитник завершил карьеру

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Joe Cole.

ФОТО: EDDIE KEOGH / REUTERS

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул объявил о завершении карьеры.

37-летний хавбек последние несколько сезонов выступал за «Тампу» во втором по силе североамериканском дивизионе.

В АПЛ Коул выступал за «Вест Хэм», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Виллу». Трижды выигрывал чемпионат Англии и Кубок Англии.

В составе сборной Англии футболист провел 56 матчей, в которых забил 10 мячей. Участвовал в трех чемпионатах мира и чемпионате Европы.

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