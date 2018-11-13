Звездный английский полузащитник завершил карьеру
13 ноября 2018, 13:49
Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул объявил о завершении карьеры.
37-летний хавбек последние несколько сезонов выступал за «Тампу» во втором по силе североамериканском дивизионе.
В АПЛ Коул выступал за «Вест Хэм», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Виллу». Трижды выигрывал чемпионат Англии и Кубок Англии.
В составе сборной Англии футболист провел 56 матчей, в которых забил 10 мячей. Участвовал в трех чемпионатах мира и чемпионате Европы.