Эксперт: чем страшны заброшенный дом или пустующая квартира?

В Эстонии много пустых квартир, домов и других помещений. Есть владельцы, которые отложили продажу этого имущества, так сказать, на старость, а есть и те, кто при продаже недвижимости, находящейся в совместной собственности с родственниками, не пришел к единому мнению о цене.

«Хуже проблема в тех частях страны, где нет работы и людей. Нет никого, кто бы мог использовать недвижимость, и нет денег, чтобы ее сохранить», - сказала маклер Domus Kinnisvara Сирли Лойк. Однако есть пустые дома, земельные участки и квартиры в городах, где продажа недвижимости теоретически должна быть проще.

Почему же в городах мы часто видим разрушающийся дом или заросший сорняками пустой участок?

Лойк отмечает, что обычно дело в деньгах: имущество находится там, где строительство или реконструкция слишком дороги, а пытаясь его продать, владельцы требуют слишком высокую цену из-за местоположения. «Владельцы должны признать, что недвижимость, безусловно, не вино, которое становится с годами лучше», - сказала Лойк. В недвижимость нужно инвестировать непрерывно, чтобы сохранить ее как можно более современной и чистой.

У зданий есть свой жизненный цикл, который начинается с проекта и заканчивается его сносом. Жизненный цикл здания состоит из различных этапов, и, чтобы сделать жизнь здания как можно длиннее, каждые 25 лет его нужно капитально ремонтировать, считает маклер.

Природа тоже делает свое дело. «Природа хочет как можно быстрее заполучить место, где стоит пустующее здание. Двор, если его регулярно не косить, быстро зарастет, а пригодное для жилья строение быстро придет в негодность», - предупреждает Лойк.

Если уж так случилось, что дом остался без жильцов, Лойк рекомендует убедиться, что, по крайней мере, крыша дома не повреждена, а окна и двери целы и заперты. Также стоит держать в порядке и двор. Таким образом, здание лучше сохраняется, и меньше шансов, что в скором будущем его придется снести.

Однако, в случае пустой квартиры проблемы другие. В соответствии с Законом о квартирной собственности и квартирных товариществах владелец обязан поддерживать свою реальную долю в порядке и использовать ее по назначению, воздерживаясь от деятельности, последствия которой вредят состоянию не только своей собственности, но и соседской. Поэтому нельзя просто взять и отключить отопление, поскольку это влияет и на состояние соседних квартир. Однако никому из нас не хочется нести расходы за содержание пустой жилплощади.

Недвижимость требует денег и пристального внимания владельца. Следует учитывать, что покупатели не платят за то, что когда-то было красивым и ценным. Покупатель приобретает жилье в том состоянии, в котором оно находится на момент покупки. Чем больше работы и инвестиций требует недвижимость, тем ниже ее цена. Лойк предлагает: как только вам станет ясно, что недвижимости придется долгое время простаивать, сразу же подумайте о последствиях.