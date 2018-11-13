Кальюлайд: давайте тогда уж подчиним ETV+ Минобороны и присвоим сотрудникам воинские звания

Гражданство нового руководителя ETV+ не дает Кристену Михалу покоя. Жаль, что Михал не понимает, какую роль играют СМИ в свободном обществе. Задача сотрудников Национального телерадиовещания – говорить правду, а не быть солдатами в пропагандистской войне с Россией. Свобода прессы – это ценность, которую может разделять любой журналист, независимо от его гражданства.

Я не знаком с новым главным редактором ETV+ лично, но уверен в том, что само по себе российское гражданство не может быть причиной для выражения недоверия. Разговоры о проверке на угрозу государственной безопасности особенно абсурдны. В таком случае Партия реформ могла бы уже выступить с предложением подчинить ETV+ Министерству обороны, присвоить сотрудникам телеканала воинские звания и обязать их носить форму. Как в Северной Корее. Можно сказать, что Кристен Михал и есть наш доморощенный Ким Чен Ын – маленький, злой и воинственный