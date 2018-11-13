Фото: вы не представляете, какая квартира находится в этом обычном доме
13 ноября 2018, 16:20
В центре Таллинна, в недавно построенном, но все-таки обыкновенном доме находится квартира, заблудившаяся во времени, пишет портал Kodustiil.
На улице Марди, в доме построенном в 2014 году, расположена большая 80-метровая квартира, интерьер которой выдержан в настолько редком для сегодняшнего дня стиле, что кажется, будто ты находишься в историческом музее или в старинной усадьбе.
О том, что дом построен недавно, говорят только внутренние двери да кухонная мебель и техника. Вся прочая мебель выдержана в стиле рококо.
В квартире четыре комнаты, две из них - спальни. Расположение дома очень удобное: рядом есть практически все, необходимое для жизни.
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