Фото: вы не представляете, какая квартира находится в этом обычном доме

На улице Марди, в доме построенном в 2014 году, расположена большая 80-метровая квартира, интерьер которой выдержан в настолько редком для сегодняшнего дня стиле, что кажется, будто ты находишься в историческом музее или в старинной усадьбе.

ФОТО: city24.ee

О том, что дом построен недавно, говорят только внутренние двери да кухонная мебель и техника. Вся прочая мебель выдержана в стиле рококо.

ФОТО: city24.ee

В квартире четыре комнаты, две из них - спальни. Расположение дома очень удобное: рядом есть практически все, необходимое для жизни.

ФОТО: city24.ee