Суд отказался назначить повторную экспертизу коплискому стрелку. Процесс может продолжаться

Судебный процесс застопорился 11 июня этого года, когда выяснилось, что обвиняющийся в попытке убийства двух человек Александр Якименко в мае перенес инсульт. Защитник Владимир Садеков пришел к выводу, что в свете таких событий нужно провести медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, в состоянии ли Якименко вообще участвовать в судебных заседаниях.

Экспертиза установила, что Якименко в состоянии участвовать в заседаниях, но Садеков подал ходатайство о проведении повторной экспертизы, поскольку, по словам его подзащитного, в августе он перенес второй инсульт. Но это не отражено ни в одном медицинском документе.

Заслушав медицинского эксперта, судья Пирет Лийво пришла к выводу, что в проведении повторной экспертизы надобности нет и процесс может продолжиться судебными прениями. По словам судьи, практика показала, что в Таллиннской тюрьме все касающееся здоровья заключенных хорошо документируется, и неуместно предполагать, что кто-то умышленно не зафиксировал факт второго инсульта подсудимого.

Процесс продолжится 27 ноября.

По версии обвинения, 2 июля прошлого года в Пыхья-Таллинне в районе Коплиских линий российский гражданин Александр Якименко совершил покушение на жизнь двоих охранников. Утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Копли стреляли в двух охранников, отправившихся осматривать заброшенный дом на улице Лийнивахе, так как датчики движения подали сигнал тревоги.

На месте они обнаружили мужчину, который открыл по ним огонь. Один охранник получил опасные для жизни ранения, но врачам удалось его спасти. Жизнь второго охранника была вне опасности, но его ранения были настолько серьезными, что потребовалась операция.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила подсудимому обвинение в покушении на жизнь и в незаконном использовании огнестрельного оружия. Якименко признался в стрельбе, но отрицает умысел убить.

Сам 75-летний подсудимый на заседании 15 мая сказал, что отправился в заброшенный дом на Лийнивахе посмотреть, нет ли там чего-то ценного, например, металла или кирпичей, которые удастся продать.

Когда охранники прибыли на место происшествия, он решил, по его же словам, что спокойно поговорит с ними: «Ну и что теперь, сдамся, пусть вызывают полицию. Но один из охранников начал на меня кричать, обещал проломить мне череп, чтобы мозги повылетали. Я чувствовал реальную опасность и действительно боялся, что они хотят убить такого маленького бомжика, как я, и выбросить куда-то на помойку».

Он вырвался, но когда охранники его снова догнали и попытались скрутить, он вытащил пистолет и открыл огонь: «Я не хотел их убивать, стрелял вниз. У меня в голове словно что-то лопнуло. Я не знаю, хотел я стрелять мимо, или по ногам, стрелял вниз. Сам думал, что выстрелил дважды, после следователь сказал, что я сделал четыре выстрела».