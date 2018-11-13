Власти Амстердама придумали новый способ снижения турпотока

Муниципалитет Амстердама продолжает принимать меры, направленные на снижение числа туристов, пишет turizm.ru . Власти намерены ужесточить требования к домовладельцам, предлагающим размещение Bed & Breakfast. Нововведения коснутся всех мини-гостиниц, в которых посетителям предоставляют ночлег и завтрак. Зачастую услуги B&B предлагают хозяева квартир, сдающих в аренду одну и более комнат. При этом постояльцы пользуются общей ванной комнатой и кухней.

Согласно решению муниципалитета, с 1 января 2020 года владельцы B&B гостиниц должны иметь специальную лицензию, позволяющую предоставлять подобные услуги. При этом количество выдаваемых разрешений будет ограничено. Таким образом, всем желающим остановиться в подобных объектах размещения может не хватить места. Ужесточение требований власти объясняют чрезмерным использованием жилого фонда в качестве отелей.

В 2019 году в Амстердаме вступит в силу закон, ограничивающий срок сдачи в аренду квартир с помощью популярного сайта Airbnb. Если в данный момент жители могут впускать постояльцев в общей сложности на 60 суток, то в будущем максимальный срок составит 30 дней. Кроме того, власти намерены вовсе запретить сдавать жилье через популярный интернет-сервис в центральных районах города, включая квартал Красных фонарей и район Jordaan. Вводимые ограничения для платформы Airbnb как раз и привели к увеличению числа операций с мини-гостиницами, работающими по системе B&B.