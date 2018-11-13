Вт, 13.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур
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  • Предполагается, что Андрей Коробейник присоединится к Центристской партии

Предполагается, что Андрей Коробейник присоединится к Центристской партии

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Андрей Коробейник.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По данным Postimees, Андрей Коробейник и Имре Соояэр планируют вступить в Центристскую партию.

«Хотим поговорить о своих решениях в политике и нашем выборе на предстоящие выборы. У нас есть план», - написали Коробейник и Соояэр в разосланном сегодня пресс-сообщении, пригласив журналистов на встречу завтра в ресторане Pegasus.

По данным издания, Коробейник и Соояэр сообщат о своем вступлении в Центристскую партию.

Коробейник отказался комментировать эту тему сегодня. Соояэр на телефонный звонок не ответил.

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