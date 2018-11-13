Предполагается, что Андрей Коробейник присоединится к Центристской партии
13 ноября 2018, 14:50
По данным Postimees, Андрей Коробейник и Имре Соояэр планируют вступить в Центристскую партию.
«Хотим поговорить о своих решениях в политике и нашем выборе на предстоящие выборы. У нас есть план», - написали Коробейник и Соояэр в разосланном сегодня пресс-сообщении, пригласив журналистов на встречу завтра в ресторане Pegasus.
По данным издания, Коробейник и Соояэр сообщат о своем вступлении в Центристскую партию.
Коробейник отказался комментировать эту тему сегодня. Соояэр на телефонный звонок не ответил.