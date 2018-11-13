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В предвыборной шумихе вновь зазвучало обсуждение идеи или даже обещания объявить доступ к интернету одним из прав человека. Саму по себе идею можно только приветствовать, но она может оказаться утопической в ситуации, когда даже оплаченный пользователем интернет не дотягивается в виде Wi-Fi до каждого уголка квартиры, считает Эрки Орас, автор техноблога Digitark.

От слабого сигнала Wi-Fi не застрахован ни один человек, живи он хоть в грандиозном особняке, хоть в скромной городской квартире. И хотя причин здесь может быть сколько угодно, одна из возможностей улучшить зону покрытия Wi-Fi – найти правильное местоположение для роутера. Тем более, что приличный современный маршрутизатор должен выдавать нормальный сигнал Wi-Fi на любую квартиру или дом средних размеров.

Если же вы установили свой роутер лет пять, а то и десять назад, то вот вам первый совет: подумайте о том, чтобы поменять его на более новый и функциональный.

В силу некоторых исторических причин роутер обычно ставят куда-нибудь в коридор, рядом с входной дверью, как раньше это делали с настольными телефонами. Но это далеко не лучший вариант.

Выберите центральную точку

Найдите для своего роутера место в доме или квартире, максимально равноудаленное от всех углов и закоулков вашего жилища. Это может потребовать дополнительного времени и кабеля, но расходы окупятся сторицей.