Картина дня: семейные врачи под угрозой вымирания, жалоба на водителей автобусов и необъяснимый звук в Таллинне

Видео: жителей Таллинна напугал жуткий ночной звук

Во вторник ночью несколько таллиннцев, живущих в районе Кадриорг, проснулись из-за странного сигнала, звучавшего как сирена воздушной тревоги. Читать далее...

Жалоба на водителей таллиннских автобусов: громко играет радио на русском языке

На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции. Утверждается, что это раздражает пассажиров. Читать далее...

Семейным врачам Эстонии грозит вымирание

Маленький Хиуймаа стал символом кризиса семейных врачей Эстонии, поскольку уже в следующем году все местные специалисты этого профиля достигнут пенсионного возраста. Та же проблема скоро возникнет еще в нескольких уездах, поскольку при нынешней системе организации труда молодых семейных врачей на работу не заманить. Читать далее...

Галерея: масштабная проверка жилых домов привела к печальным результатам

На прошлой неделе Спасательный департамент проверил соблюдение правил пожарной безопасности в квартирных домах по всей Эстонии. Инспекторы ведомства проверили коридоры, лестничные площадки и подвалы 294 многоквартирных дома, их которых только в 44 случаях не было зафиксировано нарушений. В остальных 250 домах нашли и зарегистрировали 544 недочета. Читать далее...

Торговая сеть Rimi пошла на крайние меры, чтобы защитить продавцов от пьяных клиентов

Несколько лет назад торговая сеть Rimi решила прекратить продажу крепкого пива в своих магазинах, чтобы защитить своих продавцов от буйства пьяных клиентов. Читать далее...

Прокуратура обвиняет бывшую чиновницу в хищении 50 000 евро

На прошлой неделе начался судебный процесс по делу бывшей работницы Тартуской городской управы Кармен Вийкмаа. Прокуратура обвиняет ее в мошенничестве, подделке документов и использовании поддельных документов. Потерпевшим в этом деле выступает мэрия Тарту. Читать далее...

Жестокое убийство в Таллинне: обвиняемому вынесли приговор

Сегодня Харьюский уездный суд вынес приговор 38-летнему Владимиру Тейнемаа, который в марте этого года зарезал своего случайного знакомого Олега. Читать далее...

Конфликт в Газе: более 400 выпущенных ракет, пятеро погибших за сутки

Израильские самолеты поразили около сотни палестинских военных объектов в секторе Газа в ночь на вторник, сообщает израильская армия. Военная акция стала ответом на массированный ракетный удар из сектора Газа, в ходе которого палестинцы выпустили по Израилю примерно 370 ракет. Читать далее...

Навальному запретили выезд из России