Алкоралли в Латвию привело к неожиданному результату

«Продажи алкоголя значительно снизились, можно было бы сказать, что покупать стали меньше, но это не совсем так», - сказала руководитель Института конъюнктуры Марье Йозинг на открывшейся сегодня конференции, посвященной алкоголю. Новые данные показывают, что чаще всего алкоголь теперь привозят из-за границы. Если в 2016 году в Латвии алкоголь покупали лишь семь процентов людей, то за год количество трансграничных покупателей утроилось. Пивное ралли в Латвию повлияло не только на эстонские магазины, нелегальные торговцы тоже были вынуждены пересмотреть свои цены.