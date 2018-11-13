Алкоралли в Латвию привело к неожиданному результату

До сих пор, говоря об алкоралли в Латвию, чаще всего упоминают о том, насколько снизились продажи в эстонских магазинах, однако неожиданное влияние оно оказало и на нелегальный рынок, пишет Postimees.
«Продажи алкоголя значительно снизились, можно было бы сказать, что покупать стали меньше, но это не совсем так», - сказала руководитель Института конъюнктуры Марье Йозинг на открывшейся сегодня конференции, посвященной алкоголю. Новые данные показывают, что чаще всего алкоголь теперь привозят из-за границы. Если в 2016 году в Латвии алкоголь покупали лишь семь процентов людей, то за год количество трансграничных покупателей утроилось. Пивное ралли в Латвию повлияло не только на эстонские магазины, нелегальные торговцы тоже были вынуждены пересмотреть свои цены.
«Нелегальный рынок скорректировался под латвийские ценны, и цены на водку упали»,- сказала Йозинг. По ее словам, повышая цены, государство хотело повлиять на потребление: «Но в результате вышло так, что покупатели отправились в Латвию». Благодаря этому, вместо того, чтобы вырасти, цены, наоборот, упали. Она убеждена, что с прежней алкогольной политикой двигаться вперед будет сложно, поскольку, оценивая покупательскую способность, можно сказать, что цены на алкоголь в Эстонии уже выше, чем в других странах ЕС: «Мы уже стали рекордсменами Евросоюза. Повышая акцизы, мы сами отправляем потребителей в другие точки продажи».