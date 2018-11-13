Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова

"13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б,д" ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", - говорится в сообщении СКР.

В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство вдовы И.Талькова Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла. "После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ", - отмечает СКР.