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Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова

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Игорь Тальков

Главное следственное управление СКР по Петербургу возобновило расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова, потерпевшей по которому теперь признана его вдова, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б,д" ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", - говорится в сообщении СКР.

В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство вдовы И.Талькова Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла. "После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ", - отмечает СКР.

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