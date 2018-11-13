Трамп уличил Макрона в попытках отвлечь внимание от низкого рейтинга

"Проблема в том, что у Эмманюэля очень низкий рейтинг одобрения во Франции - 26%, а уровень безработицы почти 10%. Он просто пытался перевести тему", - написал Трамп в Twitter.

Трамп опубликовал эту запись после твитов, в которых критиковал предложение Макрона о единой европейской армии, а также - пошлины Франции на ввоз американского вина.

Сам Трамп периодически публикует сообщения, в которых он говорит о высоких рейтингах одобрения своей деятельности. Также он нередко пишет о низком уровне безработицы в США.

"Сделать Францию снова великой!" - написал Трамп, делая отсылку к своему предвыборному лозунгу "Сделать Америку снова великой".

Незадолго до этого сообщения Трамп подверг резкой критике предложение Марона о создании европейской армии и потребовал увеличить расходы на НАТО

"Эмманюэль Макрон предлагает создать собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России. Однако это была Германия (нападающей страной) в Первой и Второй мировых войнах. И чем это обернулось для Франции? Они начали учить в Париже немецкий язык, прежде, чем туда пришли США. Платите за НАТО или нет!" - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в ноябре президент Франции заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США.