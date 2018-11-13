Видео: в Нымме орудует цветочный вор

Возле Ныммеского дома в субботу утром вор попал в объектив охранной камеры. Поскольку у музея камер нет, то невозможно сказать, связаны ли кражи между собой.

Старейшина Нымме Грете Шиллис сказала, что хотя материальный ущерб не очень большой, управа района подала заявление в полицию: «Общая стоимость растений около 150 евро. На записи охранной камеры хорошо видно, как мимо проезжает велосипедист, а через несколько минут человек с такой же внешностью приходит, чтобы украсть цветы. Летом точно также из здания управы района украли велосипед, тогда вора поймали».