Видео: в Нымме орудует цветочный вор

На выходных от здания управы района Нымме украли ящики с цветами, составляющие изображение EV100, а также цветы из двух цветочных ящиков, стоявших у Ныммеского музея, пишет Postimees.
«С Валдеку, 13 украли 13 кустиков вереска и шесть домашних яблонь. От Ныммеского музея, на Яама, 18, украли 11 кустиков вереска»,- сообщила управа района.
Возле Ныммеского дома в субботу утром вор попал в объектив охранной камеры. Поскольку у музея камер нет, то невозможно сказать, связаны ли кражи между собой.
Старейшина Нымме Грете Шиллис сказала, что хотя материальный ущерб не очень большой, управа района подала заявление в полицию: «Общая стоимость растений около 150 евро. На записи охранной камеры хорошо видно, как мимо проезжает велосипедист, а через несколько минут человек с такой же внешностью приходит, чтобы украсть цветы. Летом точно также из здания управы района украли велосипед, тогда вора поймали».
Представители управы района надеются, что флориста-любителя ждет справедливое наказание.