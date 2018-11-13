Полиция бьет тревогу: пропал 14-летний Владислав

Последний раз близкие выходили на связь с мальчиком 10 ноября во второй половине дня. Он должен был пойти домой в деревню Рейу в Пярнумаа, но до пункта назначения так и не добрался. Его телефон остался дома. Владислав ранее убегал из дома.

Полицейские пообщались с близкими и собрали информацию о возможных местах нахождения мальчика. По данным полиции, подросток может находиться в Таллинне.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, длинные светлые волосы. Уходя из дома, он был одет в темно-зеленую куртку, серые джинсы и зеленые кроссовки с белыми подошвами. У него может быть с собой серый рюкзак.