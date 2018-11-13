Финансовая комиссия рассмотрела предложения о поправках к государственному бюджету на следующий год

К законопроекту в общей сложности поступило 60 предложений о поправках. Фракция Свободной партии представила 26 поправок, фракция Консервативной народной партии Эстонии – 16 поправок, фракция Партии реформ – 10 поправок. Четыре члена Рийгикогу также представили свои предложения. В ходе производства фракция Свободной партии отозвала три поправки.

По словам председателя финансовой комиссии Михаила Стальнухина, после рассмотрения представленные поправки не нашли поддержки, потому что предлагаемые источники покрытия изменили бы заявленные в государственном бюджете пропорции и способы достижения поставленных целей.

«Правительство и депутаты от коалиции принципиально не поддержали перераспределение средств, предназначенных для строительства съемных домов, бесплатного общественного транспорта и инвестиций в Eesti Energia», – сказал Стальнухин. Он добавил, что финансовая комиссия предложила 21 поправку, где учтены выработанные совместно с министерствами предложения по перераспределению средств.

Бюджет на следующий год предполагает рост экономики в 3%. Объем инвестиций и расходов в государственном бюджете на следующий год составит 11,31 миллиарда евро, объем доходов – 11,06 миллиарда. Номинально бюджет находится в профиците в 133 миллиона евро и в структурном балансе. Налоговая нагрузка не изменится.