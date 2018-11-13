В Тарту арестован мужчина, целившийся в человека из стартового пистолета

В ночь на 11 ноября полиции сообщили, что на тартуской улице Туру человек угрожает прохожему предметом похожим на пистолет. Отреагировавший на сообщение патруль задержал в качестве подозреваемого 30-летнего мужчину, у которого был найден разобранный на части стартовый пистолет.

Никто в происшествии не пострадал. Согласно предъявленному подозрению, в ночь на воскресенье, в 4,47, подозреваемый целился в 21-летнего молодого человека, направив оружие в грудь потерпевшему, и после выстрелил в воздух. Ему инкриминируется злостное нарушение общественного порядка.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, такое поведение опасно для как окружающих, так и для самого себя: «Если кто-то использует в общественном месте предмет, похожий на оружие, и целится им в человека, окружающие люди не знают, используют для этого настоящее огнестрельное оружие, и есть ли реальная угроза для жизни».

Также прибывшие на место происшествия полицейские должны принять решение – если они видят человека, размахивающего оружием, у них есть право отреагировать со всей серьезностью и, при необходимости, использовать свое оружие: «В худшем случае, для человека с игрушкой или макетом все может закончиться печально».

«Подозреваемый раньше неоднократно наказывался в уголовном и административном порядке. Поскольку он покинул место происшествия, не дожидаясь прибытия полиция, и вел себя непредсказуемо, а из прежних наказаний нужных выводов он не сделал, для предотвращения последующих преступлений его арест был неизбежен», - сказала прокурор.

За злостное нарушение общественного порядка суд может приговорить к наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет.