Когда откроется зимний сезон на горнолыжных курортах Европы

Первыми ласточками среди австрийских курортов уже стали Китцбюль и Каунерталь, расположенные недалеко от города Инсбрук, пишет turizm.ru. Лыжники и сноубордисты вышли на склоны в середине октября. Ближе к концу месяца к ним присоединятся курорты Хайзер Кайблинг в Нижней Австрии, где сезон стартует 23 ноября, Хинтерштодер в Верхней Австрии — 30 ноября, Гроссарльталь и Обертауэрн в Зальцбургском крае — 30 ноября и 21 ноября соответственно. Большинство австрийских мест для катания откроются в течение декабря в зависимости от погодных условий. Популярный курорт Лех начнет зимний сезон 8 декабря, Майрхофен — 1 декабря. Считающийся самым лучшим в стране Ишгль ждет любителей зимних видов спорта 22 ноября.

Готовятся к зимнему сезону и те, кто предпочитает рассекать во французских Альпах. Трассы самого известного горнолыжного курорта страны Шамони будут доступны ценителям активного отдыха с 8 декабря. В этот же день стартует сезон в Куршавеле и в Трех Долинах. На неделю раньше катание на лыжах откроется на курорте Альп-д'Юэз. Популярный зимний курорт Межев, включающий зоны катания Рошбрюн-Кот, Мон-д`Арбуа и Ле Жай, отметит начало сезона 22 декабря.

В Доломитовых Альпах, где расположены лучшие горнолыжные курорты Италии, старт сезона намечен на 30 ноября. В этот день заработают подъемники на курортах Валь-Гардена, Мадонна-ди-Кампильо и Кортина д’Ампеццо. Также в конце ноября сезон стартует в итальянском регионе Трентино. К слову, 15 декабря здесь состоится традиционная акция Free Ski Day. В этот день всем гостям гарантированы бесплатное катание с инструктором, прокат оборудования и подъёмники.