Юри Ратас рассказал о планах на будущее цифровой Эстонии

На представительном форуме Юри Ратас обсудил с главой правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир и премьер-министром Сербии Аной Брнабич развитие и виды на будущее цифровой Европы на примере трех стран.

В своей речи Юри Ратас отметил, что электронное правительство помогает Эстонии ежегодно экономить около 4-7 процентов валового внутреннего продукта. Однако, по словам премьер-министра, для дальнейшего развития электронного государства необходимо обеспечить доверие со стороны населения и жесткий контроль над данными. Премьер-министр также представил разработку нового поколения т.н. «невидимых электронных услуг» в Эстонии.

Цель созыва экономического форума заключалась в том, чтобы собрать для обмена опытом экспертов, топ-менеджеров и ведущих политиков. В этом году в форуме будут участвовать как мировые гиганты в сфере технологий, крупнейшие предприятия Германии, так и политики, например, канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Перед началом форума премьер-министр Эстонии встретился с вице-канцлером и министром финансов Германии Олафом Шольцем, беседа с которым преимущественно была сосредоточена на теме бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы.