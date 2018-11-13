Комиссия решила: имена обвиняемых по уголовным делам скрывать не будут

По словам председателя комиссии Марко Померантса, комиссия внесла в законопроекты свои поправки: «Комиссия решила, что номера административных дел останутся открытыми, в судебных решениях в дальнейшем будут фигурировать инициалы, а не псевдонимы, а в уголовных делах и дальше будут указываться реальные имена обвиняемых. После принятия Закона о защите личных данных и закона о его применении газеты продолжат выходить».

Член комиссии Пеэп Ару сказал, что комиссия не сочла целесообразным ограничивать доступ к регистрационным картам регистра супружеского имущества: «Также комиссия изменила ограничение доступа к данным умерших людей. Если сначала было наложено 30-летнее ограничение, то, согласно предложению комиссии, данные умершего можно будет обрабатывать через 10 лет после смерти человека».

Комиссия внесла и другие поправки. Согласно одной из них, при фотографировании и съемке в общественном месте нужно будет предупредить окружающих так, чтобы им было понятно, и они могли, в случае необходимости, избежать попадания в кадр.

В заседании принимал участие руководитель службы общественного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги, советники той же службы Мирьям Раннул и Марии-Лийс Макара, советник службы наказательного права и производства Юлия Антонова и младший советник отдела правовой политики Артур Лундалин.