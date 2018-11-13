Rus.Postimees.eeТаллиннВведение зимнего порядка парковки откладываетсяВведение зимнего порядка парковки откладываетсяrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 ноября 2018, 17:46Иллюстративный Старый Таллинн.ФОТО: Martin VällikТаллинский транспортный департамент извещает, что введение зимнего порядка парковки в Старом городе откладывается по метеоусловиям до 15 декабря, передает Раэпресс.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьзимапарковкастарый городстарый таллиннталлинн