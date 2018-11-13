CNN подает в суд на Трампа

Иск стал ответом на приостановку действия пресс-карты Дж.Акосты для прохода в Белый дом. Истцы в лице телеканала и Дж.Акосты утверждают, что Д.Трамп и еще пять ответчиков таким образом нарушили их права, гарантированные первый и пятой поправкой к конституции США.

Первая поправка, в частности, гарантирует свободу прессы в США. Пятая поправка позволяет гражданам США не свидетельствовать против себя.

Иск подается в окружной суд США в Вашингтоне. Помимо Д.Трампа ответчиками выступают пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, заместитель главы аппарата по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы США Джозеф Клэнси, а также неназванный сотрудник секретной службы, забравший карту у Дж.Акосты.

Телеканал отмечает, что в пятницу он направлял письмо в Белый дом с просьбой восстановить допуск Дж.Акосты и с предупреждением о возможности подачи иска.