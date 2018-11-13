Полиция: молодые люди планировали массовую драку в Виймси

По словам главы округа Ида-Харьюского отделения полиции Хелен Коммусаар, когда на место приехала полиция, большая часть молодых людей успела убежать, оставшихся участников намечающейся драки полицейские проверили. Позднее патруль снова приехал на место, чтобы убедиться, что молодые люди не пришли обратно, к счастью, все было спокойно.

«Теперь мы выясняем, почему молодежь решила устроить драку и как мы сможем в следующий раз их от этого удержать, – говорит Коммусаар. – В любом случае, когда мы получаем сигнал, то реагируем на него. При необходимости привлекаем к ответственности».

Полиция благодарит тех, кто сообщил о происходящем.