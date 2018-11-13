Эксперты ЕС и Великобритании согласовали текст по Брекзиту

"Источник в кабинете министров рассказал Би-би-си, что текст был согласован на техническом уровне представителями обеих сторон после интенсивных переговоров на этой неделе", - сообщает телеканал.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет в среду заседание кабмина, чтобы обсудить проект соглашения, отмечает телеканал.

Перед встречей кабмина Т.Мэй во вторник вечером вызвала к себе на брифинг основных британских министров, рассказал источник агентства "Блумберг". Издание "Сан" сообщило, что Т.Мэй проводит с каждым министром встречу один на один.

Позже во вторник на Даунинг-стрит подтвердили, что встреча кабмина пройдет в среду в 14.00 по местному времени (17:00 мск), сообщают СМИ. Участники заседания рассмотрят проект соглашения, достигнутого в Брюсселе, а затем примут решение по дальнейшим действиям, рассказали в офисе премьер-министра Великобритании.

Переговорщики от ЕС и Великобритании согласовали текст соглашения, которое позволит избежать "жесткой границы" между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, сообщает телеканал RTE.

Текст, по данным RTE, был согласован вечером в понедельник, затем его передали на Даунинг-стрит.

Источники RTE рассказали, что текст соглашения по ирландской границе "настолько устойчивый, насколько это возможно", однако о завершении переговоров говорить было бы неверно.

По данным телеканала, текст соглашения предусматривает "страховку", которая позволит избежать "жесткой", то есть усиленно контролируемой границы. В роли страховки, по данным RTE, выступит временный таможенный механизм, распространяющийся на всю территорию Великобритании. Для Северной Ирландии этим механизмом предусмотрены особые положения.