Отмена поезда до Пярну усложнит жизнь людей с ограниченными возможностями

Многие годы председатель правления Общества людей с мышечными заболеваниями Юри Лехтметс выстраивал логистику, чтобы удобно добираться до пярнуской больницы, поскольку он передвигается на инвалидной коляске и не все виды транспорта ему подходят, пишет RusERR со ссылкой на «Акутальную камеру». Новость о том, что теперь до Пярну можно будет добраться только на автобусе, которые не подходят для колясочников, стала для него неприятной неожиданностью.