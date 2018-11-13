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Отмена поезда до Пярну усложнит жизнь людей с ограниченными возможностями

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Инвалидная коляска. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

С 9 декабря на общественном транспорте до Пярну можно будет добраться только на автобусе.

Многие годы председатель правления Общества людей с мышечными заболеваниями Юри Лехтметс выстраивал логистику, чтобы удобно добираться до пярнуской больницы, поскольку он передвигается на инвалидной коляске и не все виды транспорта ему подходят, пишет RusERR со ссылкой на «Акутальную камеру». Новость о том, что теперь до Пярну можно будет добраться только на автобусе, которые не подходят для колясочников, стала для него неприятной неожиданностью.

Фирма Hansa Bussiliinid предложила Лехтметсу и другим людям с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата альтернативу. Те, кому необходимо добраться до летней столицы на автобусе с низким полом, должны за двое суток предупредить диспетчеров пярнуского отделения автобусной фирмы.

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