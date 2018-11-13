Ратас: мы сами будем решать, сколько мигрантов принимать и какие это будут мигранты

«Главный принцип Эстонии в вопросе миграционной политики состоит в том, что мы сами решаем, сколько мы пустим в нашу страну мигрантов и каких именно мигрантов. Точно так же, как и то, как мы защищаем свои границы. В то же время мы, разумеется, солидарны и помогаем находящимся в сложной ситуации странам, а также поддерживаем людей, чья жизнь находится в опасности в их стране», - написал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своем Facebook.