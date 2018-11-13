Вт, 13.11.2018
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  • Кадровый кризис в полиции: сотни стражей порядка уйдут на пенсию

Кадровый кризис в полиции: сотни стражей порядка уйдут на пенсию

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Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Полиция, и без того испытывающая нехватку сотрудников, в ближайшие годы столкнется с настоящим кадровым кризисом. Сотни стражей порядка из-за небезупречного закона будут вынуждены отправиться на пенсию, сообщает RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«В ближайшие пять лет право на пенсию появится в общей сложности примерно у 1000 сотрудников полиции, и, по нашим прогнозам, около 900 из них этой возможностью воспользуются», - говорит заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Янне Пикма.

Уходить работать в частные фирмы бывших патрульных и следователей заставляет нынешнее пенсионное законодательство. Оно не позволяет одновременно получать спецпенсию и продолжать службу в полиции.

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