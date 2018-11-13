Кадровый кризис в полиции: сотни стражей порядка уйдут на пенсию

«В ближайшие пять лет право на пенсию появится в общей сложности примерно у 1000 сотрудников полиции, и, по нашим прогнозам, около 900 из них этой возможностью воспользуются», - говорит заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Янне Пикма.