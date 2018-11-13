В Тартумаа автобус насмерть сбил человека

Авария произошла на 119 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, примерно в километре от реки Амме, сообщает Postimees со ссылкой на полицию.

По первоначальным данным, водитель автобуса увидел стоящего на дороге пешехода, но не успел затормозить. Мужчина погиб на месте.

В автобусе находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал. По данным полиции, 61-летний водитель автобуса Scania был трезв и имеет водительские права.

ДТП произошло на прямом отрезке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, во время аварии шел дождь.