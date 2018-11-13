Вт, 13.11.2018
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  • В Тартумаа автобус насмерть сбил человека

В Тартумаа автобус насмерть сбил человека Новость существенно дополнена в 23.05!

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Фото с места событий.

ФОТО: Jürgen Puistaja/Kanal2

Сегодня после 19 часов в Центр тревоги поступил сигнал о ДТП неподалеку от деревни Кобрату в Тартумаа – 61-летний мужчина был насмерть сбит автобусом.

Авария произошла на 119 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, примерно в километре от реки Амме, сообщает Postimees со ссылкой на полицию.

По первоначальным данным, водитель автобуса увидел стоящего на дороге пешехода, но не успел затормозить. Мужчина погиб на месте.

В автобусе находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал. По данным полиции, 61-летний водитель автобуса Scania был трезв и имеет водительские права.

ДТП произошло на прямом отрезке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, во время аварии шел дождь.

Как сообщает полиция, на пешеходе не было светоотражателя. Мужчина был в темной одежде. Полиция напоминает, что в темное время года важно быть как можно более заметными для водителей транспортных средств.

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