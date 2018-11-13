Адвокат считает, что Кокорину избрали необоснованно суровую меру пресечения

"Мы настаиваем, что мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Кокорина является необоснованно суровой и не соответствует тяжести совершенных им действий", - заявил "Интерфаксу" адвокат футболиста Олег Попов.

Ранее в среду в Мосгорсуде сообщили, что защита А.Кокорина подала кассационную жалобу на арест футболиста, в которой указывает на незаконность и необоснованность заключения спортсмена под стражу, просит отменить решение суда первой инстанции и избрать ему более мягкую меру пресечения, либо отправить "арестное" ходатайство следователя на пересмотр.

"Бытовая драка в результате словесной перепалки - это, к сожалению, довольно частое явление, происходит каждый день по всей стране и квалифицируется статьей 116 УК РФ, которая не подразумевает содержание под стражей в ожидании суда. Мы считаем, что у следствия и у суда не было законных оснований для этого решения", - пояснил "Интерфаксу" О.Попов.

"Даже по статье 213 УК РФ содержание под стражей избирается в редких случаях - в основном, если обвиняемый уже ранее был судим. Это самая строгая мера пресечения - ее избирают для убийц, насильников, террористов, и она же почему-то была избрана Александру Кокорину", - отметил адвокат.

Защитник подчеркнул, что "Александр не опасен для общества, он социализирован, дисциплинирован, имеет родителей, жену и ребенка, является уважаемым игроком клуба "Зенит", который готов за него поручиться".

Нападающему петербургского "Зенита" А.Кокорину, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, а также еще одному фигуранту их дела Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), младшему брату нападающего петербургского клуба Кириллу - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием П.Мамаева и А.Кокорина утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Защита настаивает на том, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства.