Состояние какой комнаты может помочь быстрее продать жилье?

Согласно опросу, покупатели обращают внимание на состояние именно этой комнаты, загадочно пишет портал Kodustiil.
Исследование, проведенное интернет-изданием HouseSimple.com, проливает свет на предпочтения и ожидания новых домовладельцев. Опрос, в котором приняли участие 1000 человек, показал много интересного.
В домах с тремя спальнями больше всего внимания уделялось гостиным и их состоянию. Исследование показало, что при осмотре недвижимости люди проводят в гостиной в полтора раза больше времени, чем во всех других комнатах во всем доме. После гостиной второе важное место для потенциальных покупателей - это кухня, и только потом спальня.
«Результаты показывают, что главная комната, с которой нужно начинать показ дома - гостиная. Это нужно учитывать при продаже», - сказал Алекс Гослинг, исполнительный директор веб-сайта.