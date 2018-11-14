Состояние какой комнаты может помочь быстрее продать жилье?

В домах с тремя спальнями больше всего внимания уделялось гостиным и их состоянию. Исследование показало, что при осмотре недвижимости люди проводят в гостиной в полтора раза больше времени, чем во всех других комнатах во всем доме. После гостиной второе важное место для потенциальных покупателей - это кухня, и только потом спальня.