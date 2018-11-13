Органная музыка и президент среди гостей: Нарвская Александровская церковь возродилась после банкротства

Церковь открыла свои двери для всех желающих в 15 часов. Пришедшие могли бесплатно посмотреть видеошоу “Небо над Нарвой”, которое проецировалось прямо на внутреннюю часть купола. За несколько минут перед зрителями предстали в необычном оформлении фото довоенной Нарвы, потом под куполом пронеслись военные самолеты и появились изображения разрушенного города. Их сменили сцены строек Эстонской ССР, а после - современной Эстонии, христианских символов, витражей Александровской церкви...

Чтобы проецировать изображение на купол, в храме была установлена специальная проекционная система. А все стулья, расположенные в зале, легко откидываются, как пляжные шезлонги, позволяя зрителям полулежа наблюдать световое шоу над головой. К слову, на входе каждого зрителя попросили надеть строительные защитные очки - на случай, если с потолка, который еще не отремонтирован, что-то посыплется. Но, к счастью, всё прошло без происшествий.

Световое шоу можно будет посмотреть также 14, 15 и 16 ноября. А вечером в первые дни работы возрожденной церкви здесь проходят концерты.

Первый такой концерт состоялся 13 ноября в присутствии президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Выступили музыканты из Эстонии и Санкт-Петербурга, в том числе под сводами с уникальной акустикой снова звучал орган.

Перед концертом молитву по случаю открытия храма прочел архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма. Бизнесмен, владелец Alexela Хейти Хяэля, который внес значительный вклад в возрождение церкви, приветствовал и наградил специалистов, благодаря которым это стало возможным.

Как рассказал организатор концертов в храме, руководитель Eesti Kontsert Юри Лейтен, 16 ноября Александровская церковь снова ждёт на концерт высоких гостей - приедут премьер-министр Юри Ратас с членами правительства и делегация Кировского района Санкт-Петербурга, который является побратимом Нарвы.