США пригрозили принять меры для остановки "Северного потока-2"

"Мы еще не применили все инструменты, которые могли бы всерьез подорвать или остановить данный проект", - отметил он. Сондленд выразил надежду, что "оппозиция проекту окажет соответствующее воздействие". Но если это не удастся, то у Дональда Трампа еще "много-много других инструментов", добавил он, отказавшись конкретизировать, о чем идет речь.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей речи перед Европарламентом выступила в защиту проекта "Северный поток-2", пишет DW.com. Она подчеркнула, что газ из России нужен как переходное сырье в борьбе с изменением климата - "особенно в такой стране, как Германия, которая не собирается использовать атомную энергию". Меркель одновременно подчеркнула, что она прилагает усилия, чтобы Украина не перестала быть страной транзита газа.