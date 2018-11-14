Госконтроль: резервы Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы используются нецелесообразно

«На заседании комиссии мы должны обсудить достойную сожаления ситуацию: уже третий год подряд Государственный контроль отмечает, что резервы Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы используются нецелесообразно», – сказал председатель специальной комиссии Айвар Сыэрд. По его словам, использование резервов Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы для решения проблем ликвидности государства не соответствует Закону о Больничной кассе Эстонии и Закону о страховании по безработице.

«Эти законы позволяют Министерству финансов лишь хранить средства Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы, а не использовать для покрытия текущих расходов. Министр финансов же слишком долго медлил с инициированием законопроекта, который мог бы решить это несоответствие в законодательстве», – добавил Сыэрд.

«Помимо этого, как Государственный контроль, так и специальная комиссия передали Министерству финансов конкретные указания представить в бюджетной стратегии подробное объяснение, а также план действий и программу, как именно и в рамках каких государственных финансовых процессов идет подготовка к сокращению поступающего от ЕС финансирования. Но эти указания Министерство финансов не выполнило».

Сыэрд отметил, что бюджет правительственного сектора на 2017 год ушел в структурный дефицит в размере 0,7% ВВП. Номинальный дефицит составил 0,4% ВВП.

На пленарном заседании Рийгикогу в среду государственный контролер Янар Холм представит обзор годового отчета.