Фото: сегодня в Таллинне откроется новый гипермаркет Rimi

Магазин занимает 2300 квадратных метров торговой площади, а в его ассортименте насчитываются свыше 20 000 товаров.

«Новый гипермаркет расположен в очень удобном с точки зрения логистики месте - на пересечении Петербури-теэ и Лагеди-теэ, - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. - Целевые клиенты нового магазина – это в основном люди, на пути которых это последний магазин перед выездом за черту города. Кроме того, это единственный крупный магазин, расположенный, вплоть до самой Нарвы. Я уверена, что Rimi на Петербури-теэ обретет свою популярность, и многие живущие за пределами Таллинна, но работающие в городе люди будут заезжать в него по пути домой».

Говоря о новом магазине, руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi отметила, что в магазине установлены новые кассы самообслуживания – более быстрые и точные. «Кассами самообслуживания пользуются очень многие клиенты, благодаря чему существенно сократились очереди в кассы в часы пик. Технически более совершенные аппараты позволяют клиентам еще быстрее совершить свои покупки», - сказала она.

«Новый Rimi оформлен согласно нашей скандинавской концепции и основан на современных технических решениях. Новые холодильники работают на CO2, а в магазине используется только экологичное LED-освещение», - добавила Андрия Арро. «Перед нами стоит задача организовать свою деятельность к 2020-м году так, чтобы не наносить вред климату».

Андрия Арро добавила, что в новом гипермаркете предусмотрено удобное рабочее место для кассиров с ограниченными физическими возможностями – для них построили специальную кассу, куда можно заехать на инвалидном кресле и отрегулировать подъемник на нужную высоту.

В гипермаркете на Петербури-теэ клиенты найдут как отдел хуторских товаров, так и предназначенные для вегетарианцев продукты. Также их порадует прилавок с горячей едой, салат-бар, широкий выбор суши, свежая выпечка, горячие напитки и утренняя каша. Алкоголь в магазине отделен от других товаров.