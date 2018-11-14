Кокорина просят освободить под залог

"Мы рассчитываем на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Наша сторона предоставила суду все необходимые документы и для перевода на домашний арест, и для освобождения из под стражи под подписку о невыезде – показали, что у Александра есть квартира в Москве, и для того, чтобы Кокорина отпустили под залог. Дата рассмотрения жалобы еще неизвестна, у меня нет сведений о том, что она назначена. Еще не ясно, действительно ли подзащитному могут продлить срок следствия по делу до 8 февраля будущего года, для начала необходимо понять, будет ли следствие выходить с таким запросом. Сейчас данных, подтверждающих это, у меня нет. Пока значится срок до 8 декабря, до этой даты еще предстоит проведение необходимых следственных мероприятий, по результатам которых следствие сделает выводы о необходимости продления," – сказал Попов.