Дипмиссия: Норвегия не обращалась к России в связи с заявлениями о причастности РФ к сбою работы GPS во время учений НАТО

"У нас нет информации на этот счет. Официальных норвежских обращений в посольство по этому вопросу не поступало", - заявили в посольстве.

В дипмиссии рекомендовали обратиться за более подробными разъяснениями в Минобороны России и Минобороны Норвегии.

Минобороны Норвегии во вторник заявило, что российская сторона несет ответственность за сбой работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

По данным агентства AP, министерство обороны Норвегии заявило, что оно "осведомлено относительно того, что помехи (в работе GPS - ИФ) зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове". Агентство отмечает, что сбой сигнала GPS, предположительно, не привел к инцидентам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "методы атак в киберпространстве, электронные методы используются все чаще и чаще", а также что Североатлантический альянс "подходит к этим вопросам со всей серьезностью".

До этого премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщал, что в стране будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних учений НАТО в Норвегии. По словам Ю.Сипиля, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к подобным действиям".

9 ноября портал телерадиовещания Yle сообщал, что в Лапландии нарушена работа GPS. Военные Финляндии предупредили Центр авианавигации страны о вмешательстве в работу GPS. На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми (Rovaniemi) до норвежской границы и к востоку от Киттиля (Kittila) до российской границы.

Норвежский новостной портал Barents Observer в начале ноября сообщал, что авиационные власти Норвегии предупреждали о потере сигнала GPS в районах учений НАТО Trident Juncture и возле границ России в конце октября, когда эти учения начались.