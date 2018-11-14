В Тарту идет масштабная операция по поимке литовских угонщиков

Полиция обратилась за помощью, если кто-то в эти часы заметит в Тарту или его окрестностях подозрительный автомобиль с иностранными номерами, нужно немедленно сообщить об этом по телефону 112.
Руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью Лыунаской префектуры Райн Восман подтвердил Tartu Postimees, что ночью полиция начала операцию по поимке автоугонщиков из Литвы, и есть основания полагать, что один из автомобилей преступников сейчас находится в районе Тарту: «Поскольку речь может идти об опасных преступниках, следует избегать приближения к этой машине и подозрительным людям, а также не вступать с ними в контакт».
На прошлой неделе полиция сообщила, что в течение одной недели из западной Эстонии за границу были угнаны пять новых автомобилей.
«В четырех случаях угонов этой недели в Пярну можно сказать, что речь идет о профессиональной краже. Объектом воров, прежде всего, являются новые автомобили, которые заводятся при помощи системы без ключей. Кража происходит очень быстро, это может занять максимум несколько минут», - сказала ляэнеский префект Кайдо Кыплас Pärnu Postimees.