В Тарту идет масштабная операция по поимке литовских угонщиков

Руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью Лыунаской префектуры Райн Восман подтвердил Tartu Postimees, что ночью полиция начала операцию по поимке автоугонщиков из Литвы, и есть основания полагать, что один из автомобилей преступников сейчас находится в районе Тарту: «Поскольку речь может идти об опасных преступниках, следует избегать приближения к этой машине и подозрительным людям, а также не вступать с ними в контакт».