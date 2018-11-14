Спикер Рийгикогу посетит Израиль с официальным визитом

«Эстония и Израиль поддерживают тесные связи в сфере культуры, экономики и технологий. Это можно только приветствовать», – сказал Нестор. В этом году Израиль празднует свою 70-ю, а Эстония – 100-ю годовщину. «С дружественным государством, которое моложе Эстонии на 30 лет, нас объединяют интерес к инновациям и понимание, что свободное демократическое государство – не данность. Это ценность, которую следует беречь и защищать изо дня в день», – сказал спикер Рийгикогу.

В среду Нестор посетит в Иерусалиме парламент Израиля, где встретится со спикером Йоэлем Эдельштейном и представителями оппозиции. Эстонская делегация также встретится с членами подкомитета по кибер-защите и группы по парламентским связям с Эстонией.

Кроме того, Эйки Нестор примет участие в церемонии возложения венка в национальном мемориале Катастрофы Яд ва-Шем и сделает запись в книге посетителей. На Аллее праведников народов мира он посетит дерево, посаженное в честь эстонского теолога, поэта и философа Уку Мазинга и его жены Эхи. Во время немецкой оккупации Мазинги укрывали в своем доме студента-еврея. Таким образом они спасли его жизнь.

В четверг в Тель-Авиве эстонской делегации будет представлен обзор израильских инноваций и успехов стартап-компаний страны в этой сфере. Также планируется посетить посольство Эстонии и встретиться с гражданами Эстонии и эстонским сообществом в Израиле.