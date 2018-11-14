Ср, 14.11.2018
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  • Фото: в одном из частных садов Эстонии можно наблюдать удивительную картину

Фото: в одном из частных садов Эстонии можно наблюдать удивительную картину

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ФОТО: www.flickr.com

В своем саду, пишет портал Kodustiil, хозяйка увидела необычное для ноября явление. 

Жительница Эстонии Марьянн Пейкер поделилась в Facebook фотографией, сделанной в своем саду. Цветет сирень! В ноябре! Хозяйка сада написала в комментарии к фотографии, что зима приближается: это видно по цветкам сирени - они становятся мельче. 

ФОТО: Marjann Peucker

Осенью этого года все изумлялись позднему цветению многих растений: в октябре цвели маки и ромашки, на многих клумбах до сих пор видны розы. Но чтобы в ноябре расцвела сирень, радующая своим ароматом только весной, просто удивительно! 

Сама Марьянн утверждает, что сирень чарующе пахнет и очень хочется сохранить этот запах, чтобы наслаждаться им как можно дольше. «Сейчас аромат сирени в миллион раз ценнее, чем весной», - написала она.

По словам Марьянн, это сирень сорта Ruaan.

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