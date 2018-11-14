Семеро юных футболистов разбились в ДТП

Авария произошла в регионе Амасонас, расположенном на севере страны в горной местности. Автобус сошел с трассы и упал в пропасть. В результате аварии семеро юных спортсменов погибли на месте, еще 11 пассажиров были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.