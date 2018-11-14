Непрошенные гости оставили на чердаке гигантское осиное гнездо

«Летом мы заметили какое-то движение наверху, поскольку датчики движения несколько раз загорались словно на пустое месте, но о том, что в доме поселились непрошенные гости, мы и не подозревали», - рассказал житель Алатскиви Андрус Салу, которые позавчера обнаружил у себя на чердаке гигантское осиное гнездо.

Осы в Эстонии широко распространены, поскольку в плане пищи они достаточно неприхотливы, как насекомых, так и растений осам на пропитание хватает, а разместиться можно где угодно: в деревьях, сараях, на чердаках. «Нынешнее сухое и жаркое лето для всех насекомых и ос было очень благоприятным, - рассказал старший научный сотрудник энтомологии института экологии и географии Тартуского университета Тийт Тедер. – Они могли много находиться на улице и запастись большим количеством строительного материала, так образовалось и большое гнездо на чердаке дома в Алатскиви».

Эстония пригодна для ос

Сейчас незваные гости ушли, признаков жизни не видно, а значит, нет и опасности. Ос там должны были жить сотни, сказал, комментируя фото осиного гнезда из Алатскиви Тедер: «Семейство ос нельзя сравнивать с пчелами, они не такие большие. Если в улье могут жить десятки тысяч пчел, то в осином гнезде их обычно меньше тысячи. Но в крупных гнездах их может оказаться и больше тысячи. Осы же крупные, им просто не разместиться в большом количестве».

Осы широко распространены в Европе и в Эстонии. Самая главная оса, так называемая королева, может достигать 35 миллиметров, трудовые осы женского пола обычно 18-25 миллиметров, а мужского – 21-28 миллиметров. Семейство ос живет один год. Родившиеся осенью и спарившиеся королевы зимуют в дуплах. Весной королева ищет подходящее место жительства и начинает строить гнездо.

К осени – в августе-сентябре гнездо достигает максимальных размеров, тогда из отложенных яиц появляются новые осы и королевы, на выкармливании которых теперь сосредотачиваются рабочие осы, поэтому старая королева уходит из гнезда и погибает. Самцы спариваются с новыми королевами, после чего быстро умирают.