Навальный со второго раза смог вылететь за границу и решил подать в суд на службу судебных приставов

Оппозиционер Алексей Навальный со второй попытки смог вылететь в Страсбург на оглашение вердикта Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему иску к российским властям. Фотографию из аэропорта политик опубликовал утром 14 ноября в своем Instagram, пишет Newsru.com.
Навальный пошутил, что на этот раз его не хотели выпускать из-за фотографии с пограничницей. "Девушка аж вскочила. И телефон бы отняла, но между нами были стеклянная перегородка. Пришел специальный чувак, который проследил за тем, чтобы я удалил все фотографии", - написал оппозиционер.
В этот раз меня не хотели выпускать, потому что с пограничницей сфотографировался. Девушка аж вскочила. И телефон бы отняла, но между нами были стеклянная перегородка. Пришёл специальный чувак, который проследил за тем, чтобы я удалил все фотографии. На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили как родного. Пограничница спросила: а по какой причине вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства. К будочкам пограничников подошел с ворохом распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд мне разрешен. А что я ещё принесу? Они незаконно мне выезд закрыли, после скандала - открыли. Никаких юридических документов нет ни на первое, ни на второе. Ничего не понадобилось. Тем не менее, на ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: - вчера пропал мой билет, стоимостью 21 тысячу рублей. - мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией. Самолёт 2242, отель 2800, обратный билет, аэроэкспресс 1000. Всего: 8542 рублей. Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа.
Он отметил, что принес на пограничный контроль "ворох распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд мне разрешен", но "ничего не понадобилось". Навальный объявил, что намерен подать в суд на Федеральную службу судебных приставов (ФССП), 13 ноября запретившую оппозиционеру вылет из-за внезапно появившегося неоплаченного долга в размере более 2 миллионов рублей. Навальный пояснил, что потребует признать действия приставов незаконными и возместить ущерб. У политика пропал билет на самолет стоимостью 21 тысячу рублей, также ему пришлось "срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией". Расходы на самолет, гостиницу и аэроэкспресс составили 8542 рублей. "Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа", - заключил Навальный.
13 ноября оппозиционер Алексей Навальный, направлявшийся в Страсбург, чтобы присутствовать на оглашении решения Европейского суда по правам человека по своему делу, сообщил, что ему не разрешили временно выехать из России. "Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет", - сообщил Навальный в своем Twitter. По словам оппозиционера, у него забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". Немногим позднее в своем блоге Навальный опубликовал копию официального распоряжения, в котором указано, что ему ограничено право на выезд из России на основании решения УФССП России, точная причина не указана. "Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера (...). Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад - все было нормально", - пояснил политик. По его словам, пока он писал свой пост, его адвокаты дозвонились до судебного пристава, ведущего все эти производства, и тот уверяет, что выезд не ограничивал. Впоследствии стало известно, что ограничение связано с якобы имевшей место невыплатой задолженности по делу "Кировлеса" в размере двух миллионов рублей. "Они вынесли незаконное решение о запрете на выезд. Не уведомили меня и нарушили пятидневный срок добровольного исполнения. Завтра выезд мне должны открыть. Всё было оплачено сегодня в 13:01 и сама ФССП говорит в сообщении, что выезд будет открыт после оплаты", - комментирует оппозиционер в своем блоге, приводя фото квитанции об оплате. "Каждый раз одинаковая модель: тупое, совершенно незаконное и бессмысленное решение, скандал в СМИ и куча публикаций, отмена или частичная отмена тупого решения. Зачем? Дичайшая конструкция с кучей людей вынужденных выполнять незаконные указания для того, чтобы я потерял авиабилет?" - задается вопросом оппозиционер, сравнивая власти с обезьяной, нажимающей на случайные кнопки. "Интерфакс" 8 ноября сообщал, что ЕСПЧ 15 ноября вынесет финальное решение по делу "Навальный против России". Речь идет о жалобе истца на семь случаев с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали и признавали виновным в административных правонарушениях. Навальный считает, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.
Первоначальный вердикт по этому делу ЕСПЧ обнародовал 2 февраля 2017 года, тогда он пришел к выводу, что права истца на свободу и на справедливое судебное разбирательство (статьи 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека) нарушались в шести случаях из семи. Суд также указывал на нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений). В начале февраля 2017 года ЕСПЧ постановил, что российские власти должны выплатить Навальному 63,7 тысячи евро компенсации. В том же месяце Минюст РФ пообещал обжаловать это решение. Позже обе стороны выразили желание передать дело на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ.