Навальный со второго раза смог вылететь за границу и решил подать в суд на службу судебных приставов

13 ноября оппозиционер Алексей Навальный, направлявшийся в Страсбург, чтобы присутствовать на оглашении решения Европейского суда по правам человека по своему делу, сообщил, что ему не разрешили временно выехать из России. "Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет", - сообщил Навальный в своем Twitter. По словам оппозиционера, у него забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". Немногим позднее в своем блоге Навальный опубликовал копию официального распоряжения, в котором указано, что ему ограничено право на выезд из России на основании решения УФССП России, точная причина не указана. "Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера (...). Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад - все было нормально", - пояснил политик. По его словам, пока он писал свой пост, его адвокаты дозвонились до судебного пристава, ведущего все эти производства, и тот уверяет, что выезд не ограничивал. Впоследствии стало известно, что ограничение связано с якобы имевшей место невыплатой задолженности по делу "Кировлеса" в размере двух миллионов рублей. "Они вынесли незаконное решение о запрете на выезд. Не уведомили меня и нарушили пятидневный срок добровольного исполнения. Завтра выезд мне должны открыть. Всё было оплачено сегодня в 13:01 и сама ФССП говорит в сообщении, что выезд будет открыт после оплаты", - комментирует оппозиционер в своем блоге, приводя фото квитанции об оплате. "Каждый раз одинаковая модель: тупое, совершенно незаконное и бессмысленное решение, скандал в СМИ и куча публикаций, отмена или частичная отмена тупого решения. Зачем? Дичайшая конструкция с кучей людей вынужденных выполнять незаконные указания для того, чтобы я потерял авиабилет?" - задается вопросом оппозиционер, сравнивая власти с обезьяной, нажимающей на случайные кнопки. "Интерфакс" 8 ноября сообщал, что ЕСПЧ 15 ноября вынесет финальное решение по делу "Навальный против России". Речь идет о жалобе истца на семь случаев с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали и признавали виновным в административных правонарушениях. Навальный считает, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.